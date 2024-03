Envahissement de terrain, bagarre : la nouvelle nuit de violence qui fait honte à la Turquie

Le 11 décembre dernier, le football turc a été touché en plein cœur après la terrible agression de l’arbitre Halil Umut Meler lors de la rencontre entre le MKE Ankaragücü et Rizespor. En effet, Faruk Koca, le président du club d’Ankara à l’époque, et deux de ses proches avaient frappé l’homme au sifflet. Dans la foulée, les arbitres turcs avaient décidé de faire front commun et de démissionner pour soutenir leur collègue. Une affaire qui a fait grand bruit et qui n’a pas été sans conséquences puisque Faruk Koca a quitté son poste de président et a même été envoyé en prison. La Süper Lig avait été suspendue une semaine.

Hier, de nouvelles scènes de violence ont éclaté dans la ligue turque. Deuxième du championnat, Fenerbahçe s’est déplacé sur la pelouse de Trabzonspor lors de la 30e journée de championnat. L’idée était de refaire son retard sur Galatasaray, leader avec 81 points. L’écurie stambouliote a réussi son coup en s’imposant 3 à 2 grâce à un doublé de Fred et un but de Michy Batshuayi en fin de rencontre. Heureux, les joueurs du Fener ont célébré dans le rond central du bouillant stade Senol Günes Spor Kompleksi. Des célébrations qui ont fait dégoupiller certains fans de Trabzon, qui sont descendus sur la pelouse pour en découdre.

De nouveaux incidents

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias, on a pu voir un supporter menacer un joueur de Fenerbahçe avec un poteau de corner. Un autre s’est présenté avec une arme blanche brandie face à Bright Osayi-Samuel, qui a repoussé l’assaillant à l’aide de ses poings. L’ancien joueur de l’OM, Batshuayi, lui, a donné un coup de pied à un supporter courant sur la pelouse. Le gardien, Dominik Livakovic, a lui été frappé au visage. Face à cet envahissement de terrain, les stewards présents au stade ont tenté d’intervenir pour éviter un drame et mettre en sécurité les visiteurs dans les vestiaires.

Des images qui font honte au football et qui font la une un peu partout en Europe. En Espagne, Relevo a écrit : «Batshuayi pratique le MMA, bataille rangée de supporters, une nuit noire en Turquie (…) L’arbitre n’a pas suspendu le match malgré que trois joueurs aient été soignés après des lancers d’objets. Après la fin, invasion et combat.» En Angleterre, The Sun est aussi choqué : «des scènes chaotiques se sont produites à la fin de la victoire spectaculaire 3-2 de l’équipe turque contre son rival Trabzonspor.»

L’Europe est sous le choc

Le tabloïd anglais poursuit : «des scènes folles ont éclaté en Turquie lorsque les joueurs de Fenerbahce ont été attaqués par des supporters de Trabzonspor. Le flop de Chelsea, Michy Batshuayi, a tenté un coup de pied haut retourné sur un fan adverse.» En Belgique, La Dernière Heure a écrit : «des violences entre supporters de l’équipe turque de Trabzonspor, où évolue Thomas Meunier, et des joueurs de Fenerbahçe, dont Michy Batshuayi, ont éclaté dimanche soir à l’issue de leur duel en championnat de Turquie. Pris à partie, Michy Batshuayi frappe un supporter adverse d’un coup de pied retourné.»

C’est un peu partout pareil ailleurs en Europe, où ce nouveau scandale fait couler de l’encre. En Turquie, la presse est outrée à l’image de Fanatik. «Après le match Trabzonspor-Fenerbahçe, le terrain était plongé dans le chaos ! Les supporters sont descendus sur le terrain.» Hurriyet a lâché de son côté : «scènes folles et scandaleuses, Livakovic s’est fait frapper. Des événements horribles ont eu lieu après le match (…) Les objets lancés sur le terrain par les supporters bleu-marron ont touché le cou et l’épaule d’Ismail Kartal à la 15e minute. »

La Turquie est indignée

Le média turc poursuit : « à la 56e minute, Tadic est resté au sol après qu’un objet étranger l’a touché. Deux minutes plus tard, un objet a touché l’arbitre assistant Kerem Ersoy. Après le coup de sifflet final du match, des dizaines de supporters fanatiques sont entrés sur le terrain et ont donné des coups de pied et attaqué les joueurs de Fenerbahçe (…) Il y a eu d’horribles scènes de violence. L’entraîneur adjoint du Trabzonspor, Egemen Korkmaz, des supporters ont donné des coups de pied et giflé les joueurs de Fenerbahçe.»

Après ces incidents, la Fédération turque de football a réagi. «Concernant les événements survenus pendant et après le match joué entre Trabzonspor et Fenerbahçe, nous sommes en communication avec nos représentants et les représentants du gouvernement. Ce qui s’est passé dans le football, qui est un sport d’amitié, de paix et de fraternité, n’est jamais acceptable. Afin d’éviter que ces incidents ne se reproduisent, nul ne devrait douter qu’une fois les enquêtes terminées, les sanctions pénales nécessaires seront imposées aux responsables de ces incidents.»

Une enquête est ouverte

Le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a confirmé qu’une enquête avait été ouverte. «Les efforts d’identification des spectateurs entrés sur le terrain après le match de football Trabzonspor-Fenerbahçe joué ce soir (hier) et une enquête sur les événements survenus après le match ont été immédiatement lancés. Le sport est avant tout l’esprit sportif. Il n’est jamais acceptable que des incidents violents se produisent sur les terrains de football. Le public sera informé de l’évolution de la situation.» Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Osman Aşkın Bak, s’est aussi indigné.

«Ce qui s’est passé après le match Trabzonspor-Fenerbahçe ne correspond pas à l’esprit d’amitié et de fraternité sportive. L’enquête nécessaire a été ouverte par les autorités compétentes. Nous continuons de suivre le processus de près.» Bloqué au stade très longtemps, Fenerbahçe a pu regagner Istanbul dans la matinée après une nouvelle nuit de violence qui a touché le football turc en plein cœur. De lourdes sanctions sont attendues contre les fauteurs de trouble. L’affaire est entre les mains des hautes autorités.