Alexander Isak, star inattendue du mercato

Alexander Isak vit un été animé. Sélectionné avec la Suède, il participe actuellement à l'Euro 2020. Titulaire face à l'Espagne (0-0, 68 minutes jouées), l'attaquant, qui avait été à son avantage, a enchaîné ensuite pendant 90 minutes face à Slovaquie (victoire 1-0). Une rencontre à l'issue de laquelle il a été élu homme du match. Impressionnant depuis le début de la compétition, Isak, qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets, espère se rattraper dès le prochain match.

Ce sera mercredi à 18 heures face à la Pologne lors de la troisième et dernière journée du groupe E. Parallèlement à l'Euro, le natif de Solna doit également gérer un mercato très animé en coulisses. Et ses prestations lors du championnat d'Europe ne font que mettre en alerte ses nombreux prétendants. A cela, il faut ajouter que le géant suédois d'1m91, souvent comparé à Zlatan Ibrahimovic depuis ses débuts, sort aussi d'une belle saison du côté de la Real Sociedad.

Une belle cote sur le marché

En 43 apparitions toutes compétitions confondues, dont 38 en tant que titulaire, le joueur né en 99 a marqué 17 buts. Tous l'ont été en Liga. Il a aussi délivré deux assists. Un joli bilan pour celui qui a réussi à confirmer après sa bonne première année chez les Basques. Pour rappel, il avait marqué 16 buts et délivré 3 passes décisives en 45 matches (20 titularisations) en 2019-20. Entre ses belles statistiques et son fort potentiel, Alexander Isak a tout pour plaire. Et c'est déjà le cas !

Il y a quelques semaines, le FC Barcelone, en quête d'un renfort offensif, avait coché son nom. Mais finalement, les Culés ont décidé d'aller sur des pistes plus bon marché avec Sergio Agüero et Memphis Depay, deux joueurs libres. Toujours en Espagne, Marca expliquait récemment que le Real Madrid pensait à lui. Une information confirmée par Mundo Deportivo qui ajoute qu'il est une alternative moins onéreuse en cas d'échec dans les dossier Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. De quoi lui ouvrir des portes plus importantes donc.

Un plan B moins cher que Mbappé ou Haaland

Le média catalan ajoute que Manchester City, qui cible Harry Kane, s'est aussi positionné sur ce dossier. Les Citizens comme les Merengues voient en Isak un plan B et auraient pris contact avec l'entourage du joueur pour connaître les conditions d'une éventuelle venue mais aussi pour savoir si tout était réglé avec le Borussia Dortmund. En effet, le BVB disposait d'une clause lui permettant de racheter l'attaquant, vendu pour 6,5 M€ en 2019, pour 30 millions d'euros. Mais la Real Sociedad aurait négocié pour annuler cette option selon Marca.

Ainsi, la voie est donc libre pour tous ses prétendants. Mais ils devront tout de même payer sa clause libératoire actuelle, soit un montant de 70 millions d'euros. Mais son prix pourrait encore augmenter en cas de bel Euro. Ses nombreux courtisans, le Real Madrid, Manchester City mais aussi Chelsea, qui serait sur le coup selon la presse anglaise, sont tous prévenus. Il faudra jouer des coudes pour s'offrir le joueur sous contrat jusqu'en 2024 ! Ils ont tout l'été pour y parvenir.