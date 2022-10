Jürgen Klopp répond aux graves accusations de Manchester City

La suite après cette publicité

C’est le débat du moment en Angleterre. Depuis ce week-end, les observateurs assistent aux échanges électriques entre Liverpool et Manchester City. Pour rappel, Pep Guardiola avait affiché sa colère après le match contre l’arbitrage jugé pro Reds et les quelques supporters du club de la Mersey ayant tenté de l’atteindre en jetant des pièces. De son côté, Liverpool s’était plaint du comportement des fans mancuniens dans le parcage visiteur. Mais la plus grosse polémique concernait Jürgen Klopp. La faute à une sortie médiatique jugée très limite, voire xénophobe par City.

« Il y a trois clubs (City, le PSG et Newcastle, ndlr) dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. Vous n'aimerez pas la réponse, mais vous avez tous déjà cette réponse. Personne ne peut rivaliser avec City dans ce domaine. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous mettez le meilleur attaquant du marché (Erling Haaland). Peu importe ce que cela coûte, vous le faites. C'est légal et tout, d'accord, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça », avait déclaré Klopp.

Klopp fait amende honorable

Épinglé par la FA pour son comportement agressif envers le corps arbitral durant la rencontre (l’Allemand a été expulsé), Klopp n’a pas tardé à sortir du silence. Tout d’abord pour s’excuser envers les arbitres du match. « C'était de ma faute. Il n'y a aucune excuse, je ne veux pas d'excuse, c'est arrivé et c'était évident comme tout le monde l'a vu. Qu'il m'ait donné un carton rouge est tout à fait acceptable. » Ensuite, le technicien en a surtout profité pour répondre aux accusations mancuniennes.

« Je me connais. Et vous ne pouvez pas m’accuser de quelque chose qui est à des kilomètres de ma personnalité. Si je l’étais (xénophobe), je détesterais ça. Je me détesterais d'être comme ça. J'ai dit beaucoup de fois des choses qui prêtaient un peu à confusion. Ce n'était pas intentionnel, juste parfois vous dites des choses et vous pensez : « Oh mon Dieu ! Ça peut être interprété comme ça ! » Je sais ce que j'ai pensé quand je l'ai dit. Si quelqu'un comprend mal ou veut mal comprendre cela, je ne peux pas le changer. Dois-je faire attention ? Je sais depuis des années que je ne fais pas toujours attention. J'essaierai de le faire à l'avenir. » Voilà qui est dit.