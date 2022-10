La guerre continue entre Liverpool et Manchester City

La suite après cette publicité

C’est très chaud entre Liverpool et Manchester. Le week-end dernier, les deux clubs se sont affrontés en Premier League et ce sont les Reds qui l’ont emporté 1-0. Mais aujourd’hui encore, ce match fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté de la Manche. Après le coup de sifflet final, Pep Guardiola avait allumé une première mèche.

L’entraîneur des Cityzens n’a pas hésité à accuser l’arbitre d’avoir favorisé les Reds, avant de pointer du doigt les supporters adverses d’avoir tenté de lui jeter des pièces. « La prochaine fois, ils devraient faire mieux parce qu'ils ne m'ont pas eu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas compris. Ils ont eu l'entraîneur il y a des années, mais pas cette fois », a-t-il déclaré. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les Mancuniens en veulent toujours terriblement à Jürgen Klopp. La raison ? Les commentaires du coach des Reds sur les clubs État.

La tension à son paroxysme

« Il y a trois clubs (City, le PSG et Newcastle, ndlr) dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. Vous n'aimerez pas la réponse, mais vous avez tous déjà cette réponse. Personne ne peut rivaliser avec City dans ce domaine. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous mettez le meilleur attaquant du marché (Erling Haaland). Peu importe ce que cela coûte, vous le faites. C'est légal et tout, d'accord, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça. »

Des propos que les Cityzens ont jugé très limites et proches de la xénophobie, selon The Sun. De plus, ils estiment que ces dires ont contribué à mettre de l’huile sur le feu chez les supporters (ceux de City ont détérioré le parcage visiteur d’Anfield et ont tagué des propos insultants vis-à-vis des drames du Heysel et d’Hillsborough). Cependant, le Daily Mail nous apprend que Liverpool est furieux d’avoir vu son coach être accusé de xénophobie. La prochaine rencontre entre les deux écuries s’annonce explosive.