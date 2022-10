Liverpool : le gros tacle de Jürgen Klopp à Manchester City

La suite après cette publicité

C'est ce qui s'appelle lancer le choc ! À quelques heures de la confrontation tant attendue entre Liverpool et Manchester City, Jürgen Klopp a allumé la mèche hier en conférence de presse. Mal embarqué dans cette saison de Premier League (les Reds ont déjà 13 points de retard sur leur rival) avec son club, le coach allemand mesure l'écart qui sépare les deux équipes. Selon lui, il n'y a rien d'étonnant, tant le champion en titre a des moyens démesurés par rapport à ses rivaux.

Interrogé en conférence de presse sur la façon dont peut réagir Liverpool, il a déclaré que c'était tout simplement impossible. «Oh, vous n'aimerez pas ma réponse, mais vous l'avez déjà tous. Personne ne peut rivaliser avec City dans ce domaine. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous recrutez le meilleur attaquant sur le marché (Haaland). Peu importe ce qu'il en coûte, vous le faites. Je sais que City n'aimera pas ma réponse. Personne ne l'aimera. Mais vous avez posé la question.»

Klopp : «il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement»

«Que fait Liverpool? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n'est pas possible. Pas possible. C'est juste clair et encore une fois, vous connaissez la réponse. Il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal, très bien. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent», semble regretter l'Allemand face à la presse, en faisant référence direction à Manchester City, mais aussi à Newcastle et au PSG. Rappelons tout de même que les Reds ont dépensé 90 M€ cet été, dont 75 rien que pour Darwin Nunez.

«Vous devez rivaliser avec eux. Ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça. Ne me posez pas cette question parce que vous ouvrez toujours cette discussion et c'est moi qui vous le dis. Mais vous le savez déjà tous», ironise Klopp. Voici plusieurs saisons de suite que City et Liverpool sont au coude à coude pour remporter la Premier League mais cette fois, les vice-champions d'Europe ont plus de mal à tenir la cadence. Le titre ne sera vraisemblablement pas pour eux en mai prochain.