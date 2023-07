Villarreal s’offre le Chilien Bren Brereton Diaz

Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec Blacbkurn, l’attaquant chilien Bren Brereton Diaz (24 ans) trouve un nouveau point de chute. Le natif de Stoke-on-Trent qui est devenu un joueur phare de Championship (16 buts et 4 offrandes en 50 matches toutes compétitions confondues la saison dernière) s’offre un nouveau défi et va à la découverte de l’Espagne.

L’ailier gauche vient de s’engager du côté de Villarreal. «L’attaquant anglo-chilien jouera à Villarreal jusqu’en juin 2027

Le Villarreal CF a conclu un accord avec Ben Brereton, qui jouera en tant que footballeur groguet pendant les quatre prochaines saisons. L’attaquant anglo-chilien arrive au club jaune en tant qu’agent libre après avoir défendu les couleurs des Blackburn Rovers.» peut-on lire dans un communiqué.

