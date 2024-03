Ligue 1 : Rennes chute à Strasbourg avant sa demi-finale de Coupe de France !

En marge du 107e Classique de l’histoire entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome, le Stade Rennais était aux prises avec Strasbourg pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche. Avant de retrouver le club de la capitale en demi-finale de Coupe de France, la formation bretonne comptait frapper un grand coup en profitant du faux pas de Lens pour rejoindre le top 6. Après avoir fait un pas conséquent vers le maintien en battant Nantes avant la trêve internationale, le club alsacien avait, de son côté, à cœur d’enchaîner. Au terme d’un court round d’observation, le RCSA prenait ses marques dans cette partie.

Sur la première incursion alsacienne, Emegha transperçait la défense rennaise pour se mettre en situation de frappe. Sur le coup, Mandanda remplissait avec brio son rôle de dernier rempart (8e). Bousculés par une formation strasbourgeoise prise par l’enjeu, les hommes de Stéphan rencontraient des difficultés à déployer convenablement leur jeu malgré un léger avantage en termes de possession de balle. Hormis cette tête de Santamaria (9e) et la reprise mal ajustée de Gouiri (18e), les occasions franches étaient donc rares. En face, le Racing parvenait à se rapprocher de la surface adverse sans réellement déstabiliser l’arrière-garde du SRFC. Conséquence, les deux équipes se neutralisaient à la pause.

Le début de seconde période à la Meinau n’était guère plus séduisant tant les erreurs techniques se multipliaient de part et d’autre. Plus entreprenants, les offensifs alsaciens élevaient le curseur mais tombaient sur un Mandanda héroïque sur sa ligne. D’abord sollicité par Sebas, fraîchement entré en jeu, l’expérimenté gardien de 39 ans s’employait dans la foulée pour détourner une reprise de Santos (54e). Avec de meilleures intentions, le RCSA maintenait la pression dans le camp rennais. Balbutiant, Rennes ne montrait aucun signe de révolte. À force de subir les débats, les Rouge et Noir pliaient aux abords du dernier quart d’heure.

Sur un superbe mouvementé initié par Diarra depuis le rond central, Delaine était décalé sur la gauche. Monté aux avant-postes, Senaya coupait un centre fort de son piston pour ouvrir le score et concrétiser la domination des siens (1-0, 71e). Deux minutes plus tard, Rennes sombrait totalement. Sur un corner très mal négocié par les Rennais, la défense alsacienne parvenait à ressortir proprement le ballon pour procéder en contre. Excentré sur la gauche de la surface rennaise, Sebas crochetait Mandanda avant de conclure (2-0, 73e). Loin d’être rassasié, Strasbourg poussait pour enfoncer le clou, or Bakwa manquait de spontanéité devant Mandanda (82e). Finalement, Strasbourg s’offrait un succès capital dans la lutte pour le maintien face à une formation bretonne qui va vite devoir se remettre la tête à l’endroit. Au classement, le Racing prend 6 points d’avance sur la zone rouge tandis que Rennes reste aux portes du top 6.