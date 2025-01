Monaco touche au but pour Mika Biereth

En quête d’un attaquant pour pallier le forfait longue durée de Falorin Balogun, l’AS Monaco a jeté son dévolu sur Mika Biereth. Le jeune attaquant danois qui cartonne depuis le début de saison du côté du Sturm Graz (11 buts et 5 passes décisives en 16 matches de Tipico Bundesliga et 2 buts en Ligue des Champions) et a même trouvé un accord avec le joueur depuis quelques jours.

Depuis, le club de la Principauté, qui doit faire vite pour apporter rapidement du sang neuf à son attaque, est en quête d’un accord avec le club autrichien. Mais ce dernier n’entend pas faire de cadeau à l’ASM et a d’ailleurs fixé un prix pour Biereth, à savoir 20 M€. Une somme difficile à mettre sur la table pour Monaco qui négocie à la baisse pour tenter d’arracher un accord par le biais de négociations serrées. Selon nos informations, les différentes positions se sont réchauffés et le Sturm Graz et l’AS Monaco ne sont plus très loin d’un accord. Les prochaines heures s’annoncent décisives. A suivre.