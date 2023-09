Italie - Ukraine : les compositions sont là

La sixième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024 se poursuit ce mardi avec un joli duel entre l’Italie et l’Ukraine.. A domicile, les hommes de Luciano Spalletti s’articulent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni et Federico Dimarco. Nicolo Barella, Manuel Locatelli et Davide Frattesi constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Giacomo Raspadori est soutenu par Nicolo Zaniolo et Matteo Zaccagni.

De son côté, la Zbirna s’organise dans un 4-2-3-1 avec Heorhiy Bushchan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yukhym Konoplya, Serhiy Kryvtsov, Ilya Zabarnyi, Vitaliy Mykolenko en défense. Taras Stepanenko et Oleksandr Zinchenko se retrouvent dans l’entrejeu. Viktor Tsygankov, Heorhii Sudakov et Andriy Yarmolenko soutiennent le buteur Artem Dovbyk.

Les compositions

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco - Barella, Locatelli, Frattesi - Zaniolo, Raspadori, Zaccagni

Ukraine : Bushchan - Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko - Stepanenko, Zinchenko - Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov- Dovbyk