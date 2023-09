Séville : les premiers mots originaux de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Alors qu’il a refusé des offres onéreuses de Turquie et Arabie saoudite pour revenir dans son club formateur, le Séville FC, Sergio Ramos a bouclé la boucle d’une carrière riche en accomplissements et en trophées. Après une expérience globalement concluante, quand il n’a pas été blessé, avec le PSG, il apportera son expérience au club andalou, qualifié pour la Ligue des Champions et présent dans la poule du RC Lens.

Mais avant ce retour sur le sol français avec les couleurs sévillanes, l’ancien capitaine du Real Madrid s’est fendu d’un message original pour son retour à Séville. En effet, le champion du monde 2010 a présenté ses excuses aux supporters andalous pour certaines actions qu’il a pu faire par le passé : «aujourd’hui est un jour très spécial. Je rentre enfin chez moi, j’ai hâte de ressentir le maillot de Séville et mettre ce bouclier. Cela fait 18 ans que je suis parti, je pense que j’ai fait des erreurs et je veux profiter de cette occasion pour m’excuser et demander pardon à tout Sévillan qui s’est senti offensé par des choses et des gestes qui J’aurais pu le faire à l’époque. Nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous de la même famille et nous avons trop de monde dehors pour nous combattre.» Le message est passé !