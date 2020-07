Le Real Madrid prépare une grande lessive, le clash Lampard-Klopp fait encore les gros titres en Angleterre

La suite après cette publicité

Le Real Madrid veut se débarrasser de ses indésirables

Direction l'Espagne où il est question du mercato du Real Madrid en Une de Marca. En effet, selon le quotidien, les Merengues veulent vendre pour 180 M€ cet été, c'est l'objectif affiché ! Et pour cela, deux joueurs sont dans le viseur de la direction. Il s'agit de Gareth Bale qui est sous contrat jusqu’en 2022 et qui sera le dossier le plus compliqué à gérer pour les dirigeants. En effet, la priorité du Real pour ce mercato estival est d'alléger la masse salariale du vestiaire. Ainsi, Luka Jovic et James Rodriguez ont été mis sur le marché et le club sera à l'écoute de toutes offres les concernant. Pour l'instant, le Real n'a vendu que pour 43,5 millions d'euros avec les départs d'Achraf Hakimi pour l'Inter et Javi Sanchez pour Valladolid. De son côté, le journal AS revient sur la belle saison de Karim Benzema. Le quotidien estime d'ailleurs que c'est la Liga du Français ! En effet, ses 21 buts cette saison ont rapporté 16 points au Real Madrid. Il est donc l'un des grands artisans de la victoire en championnat de son équipe. À Barcelone, c'est l'inverse ! Cet été va être sous le signe des prolongations de contrats ! D'après le journal Sport, le Barça lance l'opération prolongation. Le club blaugrana a entamé une rénovation de son vestiaire et c'est notamment les jeunes qui sont visés. En effet, le club catalan veut conserver ses joueurs d'avenir tels que Ronald Araujo, Riqui Puig, Ansu Fati ou encore Álex Collado. Mais selon Mundo Deportivo, la prolongation prioritaire au sein de l'effectif est celle de Marc-André ter Stegen. Dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà, cela doit vite se concrétiser car le gardien allemand est considéré comme un homme de base du vestiaire catalan pour les prochaines années.

Jürgen Klopp recadre Frank Lampard

On file en Angleterre où le clash entre Jürgen Klopp et Frank Lampard lors de la confrontation entre Liverpool et Chelsea (5-3) fait les choux gras de la presse. Les deux coachs ont eu une altercation durant la rencontre et cela se poursuit désormais hors terrain. Le Guardian reprend une déclaration de l'entraîneur allemand qui recadre sèchement son homologue des Blues : «Frank a encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qu'il doit apprendre, c'est de s'arrêter au coup de sifflet final. Il ne l'a pas fait. Parler après coup comme ça, ce n'est pas bien. Frank doit apprendre cela. Il a beaucoup de temps pour apprendre, car il est un jeune entraîneur». Une déclaration qui fait aussi la Une du Daily Mirror qui estime que les conseils de Klopp doivent servir à Lampard.

L'Inter veut faire un coup à la CR7 avec Messi

On termine ce tour de la presse en Italie avec le match nul entre l'AC Milan et l'Atalanta, hier soir (1-1). Mais ce qui fait la Une de la Gazzetta dello Sport, c'est encore la rumeur envoyant Lionel Messi à l'Inter ! Ce rêve des dirigeants nerazzurri est à portée de main selon le journal au papier rose mais il y a des obstacles et c'est surtout à prendre avec des pincettes car l'Argentin a plusieurs fois indiqué son envie de prolonger l'aventure au FC Barcelone. De son côté le Quotidiano Sportivo indique que l'Inter veut d'ailleurs faire un coup comme la Juventus l'avait fait avec Cristiano Ronaldo en 2018. Mais pas sûr que ce dossier connaisse la même finalité... Mais avant le mercato, il reste des matches en Italie et la Juve n'est pas encore sacrée championne après sa défaite contre l'Udinese cette semaine (2-1). D'ailleurs, le Corriere dello Sport s'interroge sur le mal obscur de la Vieille Dame. Les Bianconeri ont encaissé trop de buts, même en tenant compte de leur mauvaise condition physique. Et cela inquiète de l'autre côté des Alpes alors que la Ligue des Champions et le huitième de finale retour face à l'OL se rapproche à grands pas.