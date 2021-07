L'OL avance bien pour André Onana

La révolution débute maintenant à l'OL. Nouveau coach arrivé cet été, le Néerlandais Peter Bosz installe tout doucement ses idées en ce début de préparation. Voulant organiser le jeu avec un gardien techniquement très au point, il a ciblé le portier de l'Ajax Amsterdam André Onana (25 ans). Le Camerounais qui est excellent dans le jeu au pied avait été lancé en 2016 avec les Godenzonen par Peter Bosz lui-même. Ce dernier compte bien profiter de la situation sportive et contractuelle de l'ancien gardien de la Masia.

Actuellement suspendu de toute compétition sportive jusqu'au 4 novembre pour dopage, André Onana arrivera aussi en fin de contrat en juin 2022. En position de force puisque l'Ajax Amsterdam ne veut pas perdre librement un de ses plus grands talents, l'Olympique Lyonnais a en outre obtenu l'aval du joueur comme le souligne L'Equipe. Cet accord, s'articulerait autour d'un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2026. Il faudra désormais pour l'OL trouver un terrain d'entente avec l'Ajax Amsterdam.

L'Ajax et l'OL encore en négociations

Et justement, le média français fait aussi état des négociations entre la formation rhodanienne et les Lanciers. Ainsi, les deux clubs batailleraient dur et seraient encore en désaccord sur l'indemnité du transfert. L'Ajax Amsterdam et son directeur sportif Marc Overmars attendraient au moins 10 millions d'euros tandis que l'OL aurait proposé la moitié de cette somme.

Pour autant, cet écart est loin d'être rédhibitoire puisqu'une somme de 6 millions d'euros en plus d'importants bonus pourraient être suffisante dans ce dossier. Si la finalisation est encore en cours, l'évolution des négociations avance tout doucement. Arrivé fin mai à l'OL, Peter Bosz pourrait voir ses exigences être satisfaites. Le technicien néerlandais débute dès ce soir la présaison avec un match contre Bourg-en-Bresse.