OL : Peter Bosz veut faire d'André Onana son nouveau gardien

Le 29 mai dernier, l'OL officialisait l'arrivée de Peter Bosz sur le banc de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023. L’entraîneur néerlandais devenait le 30ème entraîneur de l’histoire de Lyon et attendait le 1er juillet pour prendre ses fonctions. À son arrivée, l'ancien coach de l'Ajax, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen effectuait une première demande : recruter le gardien international camerounais, André Onana, évalué à 8 M€, révèle le journal L'Equipe.

Obsédé du jeu offensif, le coach de 57 ans veut un gardien de but capable de se sublimer au pied. Le portier camerounais de 25 ans (1m90), droitier, semble avoir le profil idoine. Sous contrat jusqu'en 2022 à Amsterdam, le portier passé par la Samuel Eto'o Academy et formé au FC Barcelone est un gardien de but très courtisé. Mais les planètes pourraient être alignées pour qu'il rejoigne Lyon. En effet, dans la capitale des Gaules, Onana retrouverait le coach qui l'a lancé à l'Ajax en 2016. Au moment où Jesper Cillessen filait au Barça.

André Onana pour prendre la relève d'Anthony Lopes

Suspendu 9 mois pour dopage par l'UEFA, pour avoir pris un médicament prescrit à sa femme, qu'il ne savait pas inscrit sur la liste des produits interdits, André Onana n'a plus joué depuis le mois de février. Entendu lors de son appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), le portier a vu sa suspension réduite à 9 mois, le 10 juin dernier. Il sera de nouveau apte à s'entraîner au début du mois de septembre et pourra reprendre la compétition le 4 novembre. Sur les tablettes de l'Inter et d'Arsenal, André Onana aurait, selon L'Equipe, plus de chance d'avoir du temps de jeu tout de suite à Lyon.

Lui qui souhaite disputer la CAN 2022 avec la sélection camerounaise. Selon la publication, le club lyonnais le recruterait en numéro 1 bis, et un roulement serait instauré avec Anthony Lopes. Pure spéculation bien entendu. International portugais de 30 ans, Lopes est lui sous contrat avec l'OL jusqu'en 2023. En attendant, les dirigeants lyonnais aurait déjà eu un rendez-vous avec l'agent d'Onana. Le gardien dispose d'une offre de contrat longue durée de l'Ajax et est également suivi de près par... d'autres clubs français de premier plan : le PSG a misé sur Donnarumma, Monaco sur Alexander Nüble, l'OM sur Pau Lopez. Lille cherche toujours.