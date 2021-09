Ligue Europa Conference : l'AS Roma étrille le CSKA, Bodø/Glimt déroule, Cluj piégé par Jablonec

Après le match nul obtenu par le Stade Rennais face à Tottenham (2-2), la première journée de la phase des poules de Ligue Europa Conference se poursuivait, ce jeudi, avec cinq rencontres programmées à 21 heures. Dans le groupe C, l'AS Roma, l'un des grands favoris de cette compétition avec les Spurs, accueillait les Bulgares du CSKA Sofia. Surpris d'entrée par l'ouverture du score de Carey (10e), les hommes de José Mourinho, auteurs d'un début de saison remarquable, allaient finalement réagir pour signer une victoire sans appel (5-1). Après un doublé de Pellegrini (25e, 62e) et une réalisation de El Shaarawy (38e), le club romain profitait d'une supériorité numérique en toute fin de match pour parachever son succès sur des buts de Mancini (82e) et Abraham (84e). Dans le même temps, Bodo/Glimt recevait les Ukrainiens du Zorya et les hommes de Knutsen, à la tête de formation norvégienne, ne se sont pas fait prier. Une large victoire (3-1) dessinée en seconde période avec des buts de Saltnes (48e), Solbakken (49e) et Pellegrino (60e), malgré la réduction du score de Gromov en toute fin de match (90e). L'AS Roma prend la tête du groupe, devant Bodo/Glimt, grâce à une meilleure différence de buts.

Dans le groupe D, l'AZ Alkmaar se déplaçait sur la pelouse des Randers, club danois. Un match frustrant pour les pensionnaires d'Eredivisie, rejoints à deux reprises au score. Piesinger (27e) répondait à l'ouverture du score de Clasie (24e) et malgré une nouvelle réalisation signée Pavlidis (34e), les Néerlandais concédaient le match nul (2-2) suite à l'égalisation de Graves Jensen, peu après l'heure de jeu (68e). De son côté, Jablonec croisait le fer avec Cluj, habitué de la scène européenne ces dernières saisons. Après un premier acte vierge de but, les Roumains de l'ancien Marseillais Omrani allaient finalement craquer avec une double sanction fatale. Carton rouge pour Mário Camora et penalty transformé par Pilar (52e) pour permettre à Jablonec de signer un premier succès (1-0) dans cette C4. Enfin, après la victoire de la Gantoise face aux Estoniens de Flora (1-0), le groupe B proposait un duel entre les Chypriotes d'Anorthosis et le Partizan Belgrade. Dominateurs, les Serbes n'ont pas tremblé pour s'offrir un succès logique (2-0) grâce à des buts de Menig (42e) et Gomes (68e).

Les résultats de la soirée

AS Roma 5-1 CSKA Sofia

Randers 2-2 AZ Alkmaar

Jablonec 1-0 Cluj

Bodø/Glimt 3-1 FC Zorya

Anorthosis 0-2 Partizan Belgrade

Classement UEFA Europa Conference League