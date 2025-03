PSG : Vitinha envoie un message musclé à Liverpool pour le match retour

Cette saison, le Paris Saint-Germain avait déjà vécu un tel scénario cruel. Dominateur face à l’Atlético de Madrid en phase de ligue, le club de la capitale s’était incliné en toute fin de match. Ce soir, les Rouge et Bleu ont à nouveau vécu l’enfer. Après avoir étouffé les Reds durant 86 minutes, les hommes de Luis Enrique ont été écœurés par le portier Alisson avant de céder à trois minutes de la fin sur une contre-attaque d’Harvey Elliott.

Un énorme coup de massue pour une équipe attendue au tournant après sa longue série d’invincibilité. Un coup dur au vu du contenu du match des partenaires de Vitinha. Interrogé à l’issue du match, le milieu portugais partageait logiquement cette frustration. Mais il a tenu à envoyer un message en vue du match retour dans une semaine.

Vitinha est sûr d’éliminer les Reds

« Dur. Tout le monde a vu. Le foot est comme ça, c’est dur de faire un match comme ça, contre une équipe comme ça. Leur seul tir, je ne sais pas… C’est dur, mais voilà, c’est maintenant qu’on va montrer le type d’équipe qu’on est. Ça fait longtemps qu’on n’a pas perdu, c’est à nous de montrer notre personnalité et notre force. On va aller là-bas, on va faire un grand match, on va marquer et on va passer, j’en suis sûr », a-t-il déclaré, avant d’être interrogé sur le possible penalty non sifflé sur Bradley Barcola.

« Je suis sur le terrain, c’est difficile de voir, je ne vais pas parler de ça. On ne va pas se cacher derrière ça. Je reste optimiste, une victoire était plus que méritée. Je sais bien que la seule chose qui compte, c’est quand le ballon est dedans. Je suis sûr que ça va arriver à Liverpool, on va faire un grand match. » Touché par le scénario cruel du match, le milieu portugais reste plus que jamais déterminé à créer l’exploit à Anfield. Réponse dans une semaine.