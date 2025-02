Barça : Hansi Flick cède à un caprice des joueurs

La première saison d’Hansi Flick à Barcelone est plutôt convaincante. Comme l’indiquent divers médias barcelonais, le coach allemand a imposé des méthodes d’entraînement plutôt intense, et il est particulièrement rigoureux et exigeant avec ses joueurs. Pourtant, comme l’indique Relevo, il est aussi prêt à faire des concessions quand ses joueurs le lui demandent.

La suite après cette publicité

Effectivement, la première partie de saison, le Barça avait l’habitude de rester dormir dans la ville où il se déplaçait et rentrer à Barcelone le lendemain matin. Et ce, pour que les joueurs puissent avoir le repos et le sommeil nécessaire pendant la nuit qui suit le match. Mais après discussion avec les joueurs, ces derniers ont réussi à négocier le fait de rentrer directement après le match et pouvoir être chez eux plus tôt.