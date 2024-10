AS Roma : l’incroyable énigme Mats Hummels

Aujourd’hui, on ne présente plus vraiment Mats Hummels. Sur sa carte de visite, vous pourrez lire qu’il a été formé au Bayern Munich et qu’il y a joué en professionnel avant de faire des aller-retours au Borussia Dortmund. Mais après dix-sept années passées au plus haut niveau en Allemagne, le natif de Bergisch Gladbach, dans l’Allemagne de l’ouest, s’est retrouvé libre et sur le marché. Cela ne lui était jamais arrivé. Il a donc découvert cela à 35 ans. Avec sagesse, il a pris le temps de la réflexion et étudié les différentes options qui s’offraient à lui. West Ham, Bologne, Côme, le Bayer Leverkusen, Majorque ou encore la Real Sociedad ont frappé à sa porte.

La suite après cette publicité

Et cela est allé un peu plus loin avec les Basques puisqu’ils avaient trouvé un accord avant que le joueur décide de ne pas signer finalement. Consciente de tout cela, l’AS Roma a donc avancé ses pions avec prudence. Et elle a fini par réussir son coup puisque l’international allemand (78 sélections, 5 buts) a officiellement signé chez les Giallorossi pour une seule saison le 4 septembre dernier. «Bienvenue à la Roma, Mats Hummels», a écrit le club italien sur son compte X à son arrivée. Forcément, sa venue a fait beaucoup parler, d’autant qu’il était attendu pour apporter son expérience du très haut niveau. Mais pour le moment, les supporters romains comme les passionnés de Serie A n’ont pas vu sur le terrain son maillot floqué du numéro 15.

À lire

Serie A : Bologne - AC Milan reporté

0 minute jouée cette saison

En effet, après près de deux mois passés dans la capitale italienne, Hummels n’a pas joué la moindre minute, que ce soit avec Daniele De Rossi ou son successeur Ivan Juric. En championnat, il a été sur le banc à 4 reprises et n’est donc pas entré en jeu face au Genoa, à l’Udinese, à Venezia et contre l’Inter. Il a aussi été forfait face à Monza (fièvre). Le bilan est le même en Ligue Europa, où il a été laissé sur la touche face à Bilbao et Elfsborg. Idem hier soir face au Dynamo Kiev (victoire 1 à 0). L’Allemand s’est longtemps échauffé, mais n’est de nouveau pas entré en jeu. En Italie, son cas est une énigme. C’est d’ailleurs le sujet d’un article d’Il Corriere dello Sport ce vendredi.

La suite après cette publicité

«Pourquoi Hummels ne joue-t-il pas ? Tout le monde le demande, à l’intérieur comme à l’extérieur de Trigoria. Un champion du monde, finaliste de la Ligue des Champions (en mai, il n’y a pas 10 ans), un garçon qui a presque 36 ans mais qui a joué 40 matches la saison dernière, dont 13 en Ligue des Champions : que lui manque-t-il pour continuer le terrain à Rome ? Est-ce vraiment juste un problème d’état ? Est-il vraiment si inapte physiquement qu’il ne peut même pas jouer 10 minutes contre le Dynamo Kiev, qui n’est certainement pas la meilleure équipe d’Europe ? L’Olimpico l’a longuement applaudi hier. Parce que Hummels, comme Juric lui-même l’a répété, malgré quelques posts ironiques sur son manque d’emploi, est un vrai professionnel.»

Un départ dès le mois de janvier ?

Le média italien poursuit : «avec son palmarès, cela ne pourrait pas être différent : il s’entraîne, toujours au meilleur de sa forme, donne des conseils aux plus jeunes, arrive toujours sur le terrain de Trigoria avec le sourire. Cette situation lui pèse, évidemment, et s’il devait continuer ainsi, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, ses adieux en janvier seraient une réelle possibilité. Mais la question est toujours la même : pourquoi Hummels ne joue-t-il pas ? » Le CdS, qui indique qu’il vient de déménager ses dernières affaires de Dortmund où il a mis un terme à son mariage récemment, précise qu’il est arrivé en bonne forme à Rome, après avoir passé l’été avec un préparateur physique. Mais il avait besoin de trois semaines pour retrouver complètement le rythme. Mais cela fait presque deux mois et il ne joue toujours pas. D’autant que son dernier match officiel remonte à cinq mois.

La suite après cette publicité

C’était le 1er juin lors de la finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid. À Rome, Mats Hummels prend donc son mal en patience, lui qui n’est ni le premier, ni le deuxième choix de Juric d’après le CdS. Le coach croate a évoqué son cas hier. « C’est ma responsabilité, je le vois comme une option de secours après Evan Ndicka. Il aura ses chances », a-t-il admis. Il y a trois semaines, après la défaite d’Elfsborg, il avait déjà confié à son sujet : « nous lui mettons la pression et il travaille dur, mais il n’est pas à 100 %.» De son côté, Hummels ne fait pas de vagues. Hier encore, il a adressé un message aux fans de la Louve. «Victoire cruciale pour nous. Merci beaucoup supporters pour l’amour au stade, lorsque nous nous rencontrons en ville et vos gentils messages ici. » En attendant des jours meilleurs, Mats Hummels garde son calme…