EdF : Lucas Hernandez fracasse son père

Les déclarations de Lucas Hernandez dans la presse se font rares. Le solide défenseur français de 25 ans se confie très rarement et encore moins sur sa vie personnelle. S’il est aujourd’hui un élément essentiel du Bayern Munich et des Bleus, tout n’a pas été tout rose pour lui dans son passé et notamment dans sa vie privée.

Dans un entretien accordé au Parisien, le polyvalent défenseur de 25 ans est revenu sur l’abandon de son père Jean-François Hernandez, ex-joueur professionnel passé par l’OM, Toulouse et l’Atlético de Madrid alors qu’il n’avait que cinq ans. Il n’a pas mâché ses mots. « Je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais comment mon père a pu partir du jour au lendemain en nous abandonnant, ma mère, mon petit frère Théo, et moi. Si un jour, il émettait le désir de me voir, j’accepterais de le rencontrer. S’il veut me donner une explication puis repartir, aucun problème. Biologiquement, il est mon père, mais je ne le considérerai jamais ainsi. Ce qu’il a fait est irréparable. »