PSG : les premiers mots de Matvey Safonov

Ça vient de tomber. Comme annoncé par la presse russe, le Paris Saint-Germain s’est offert le gardien de Krasnodar, Matvey Safonov. Ce dernier viendra concurrencer Gianluigi Donnarumma dans les cages et il a hâte de découvrir son nouveau club.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! », a déclaré Matvey Safonov dans le communiqué publié par le club de la capitale.