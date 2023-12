Ligue des Champions : nouveau fiasco européen pour Manchester United, le Real Madrid s’offre un grand Chelem

Après la victoire du RC Lens contre le Séville FC (2-1) et le match nul entre le PSV et Arsenal dans le groupe B, d’autres rencontres avaient lieu ce mardi soir, dans le cadre de la 6ème et ultime journée de Ligue des Champions. Il restait quelques enjeux capitaux à observer durant cette soirée avec notamment le club de Manchester United en grand danger qui jouait sa survie dans les compétitions européennes face au Bayern mais aussi le duel pour la première place entre l’Inter Milan et la Real Sociedad dans le groupe D. Dans cette même poule, Benfica a disposé le RB Salzbourg (3-1) grâce à des buts d’Angel Di Maria (32e), Rafa Silva (45e+1) mais aussi d’Arthur Cabral (90e+2). A noter une réalisation pour sauver l’honneur de Luka Sučić côté autrichien, tandis que les Nerazzurri ont dû se contenter d’un nul contre la Real Sociedad (0-0). Insuffisant néanmoins pour terminer en tête du groupe.

La suite après cette publicité

Dans le groupe C, le Real Madrid, déjà assuré de finir en tête, se déplaçait à l’Olympiastadion en Allemagne pour y affronter l’Union Berlin qui jouait sa survie pour être rebasculé en Europa League. Les Merengues ont été pris par surpris avant la pause. Alors que Luka Modric venait de louper son penalty, c’est Kevin Volland qui a ouvert le score dans la foulée (45e+2). En seconde période, Joselu a réussi à égaliser de la tête sur un centre de Rodrygo (61e). Un peu plus tard, il s’est offert un doublé (72e), mais l’Union Berlin a trouvé l’égalisation grâce à Alex Kral (85e). Réponse immédiate de Dani Ceballos qui a guidé son équipe vers la victoire (2-3). L’autre rencontre de cette poule opposait le Napoli au Sporting Braga sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona. Les Partenopei ont contrôlé la rencontre avec solidité (2-0) dès la première période grâce à un CSC de Serdar Saatçı (9e) et une réalisation signée Victor Osimhen, au lendemain de sa victoire aux CAF Awards.

À lire

Getafe : les déclas fortes du président sur Mason Greenwood

Les Red Devils à la porte !

C’était la grande rencontre de la soirée. Le match que tout le monde attendait en ce mardi soir. En effet, Manchester United affrontait le Bayern Munich à Old Trafford. Au-delà de l’affiche tout simplement historique entre deux géants européens qui ont marqué l’histoire de la compétition, il y avait un véritable enjeu pour les Red Devils qui devaient renverser les Bavarois pour espérer jouer l’Europa League, voire sur un malentendu décrocher la 2ème place du groupe et ainsi un ticket qualificatif pour les 8es de finale. A la pause, le score était de parité de manière assez logique après une première période plutôt terne, hormis une percée de Leroy Sané (26e) et une frappe lointaine de Luke Shaw (23e). Le Bayern Munich a dominé solidement, Manchester United a essayé timidement. Les Red Devils restaient alors derniers de leur groupe mais un but pouvait encore changer leur destin.

La suite après cette publicité

En seconde période, alors que Copenhague avait ouvert le score grâce à Lukas Lerager (58e) contre Galatasaray (1-0), les Mancuniens continuaient de batailler contre les Bavarois et n’avaient donc plus le choix que de marquer pour sauver leur épopée européenne. A l’heure de jeu dépassée, le Bayern a ouvert le score grâce à une réalisation signée du Français, Kingsley Coman (70e). C’est le deuxième but de Coman en Ligue des Champions cette saison. Leon Goretzka a trouvé Thomas Müller dans l’axe devant la surface. Ce dernier a remis vers la droite pour Harry Kane. Sa déviation vers le point de penalty a permis à Kingsley Coman d’être seul devant le but où il a fusillé le gardien André Onana à bout portant. C’est donc ainsi que les Red Devils ont chuté face au Bayern (0-1). Avec la victoire des Danois, cela signifie que Manchester United finit dernier du groupe et est donc éliminé de toutes les courses européennes - Europa League comprise.