Mercato : l'OM se lance sur la piste Sebastian Villa

Pablo Longoria ne s'en est jamais caché, il aime l'Argentine. Il compare même souvent Marseille et Buenos Aires. «Quand je vais chercher un joueur, spécialement s'il est sud-américain, je lui dis : "tu viens jouer pour le Boca Juniors d'Europe". À Marseille, l'effort n'est pas négociable. Il y a trois villes très semblables dans le monde : Naples d'un côté, Buenos Aires et Montevideo de l'autre. Naples pas tellement, parce que Marseille est un port d'entrée pour l'immigration, c'est une ville travailleuse et un mix de cultures différentes. Pour cela, la comparaison avec Boca est très bonne.»

Il est décidément question de talents argentins en ce moment à l'OM. Après les rumeurs Thiago Almada, le joyau de Velez Sarsfield, autre club de Buenos Aires, que Jorge Sampaoli aimerait faire venir, on apprend par le média local El Intransigente que les recruteurs olympiens sont sur la piste de Sebastian Villa (24 ans). L'ailier colombien est un joueur majeur du dispositif de Miguel Ángel Russo. Arrivé à Boca Juniors à l'été 2018 pour 1,8 M€ en provenance du Deportes Tolima où il a été formé, il compte 89 matches sous le maillot bleu et jaune pour 14 buts et 14 passes décisives.

L'agent du joueur était à Marseille ces dernières heures

Des performances qui lui ont ouvert les portes de la sélection colombienne (4 capes) et des ambitions européennes. Le média argentin indique dans ses colonnes que lors de sa récente prolongation en février dernier (il est sous contrat jusqu'en décembre 2024), il s'est vu offrir un salaire plus confortable mais surtout la promesse de bénéficier d'un bon de sortie vers le vieux Continent lors du prochain mercato. Prolonger pour mieux partir. Son contrat comprend d'ailleurs une clause libératoire de 40 M$ (33 M€ environ) mais une offre entre 8 et 10 M€ devrait suffire à convaincre la direction xeneize de lâcher le droitier qui peut également jouer à gauche.

Déjà à l'Atlético Mineiro, Sampaoli s'était renseigné sur lui, impressionné par ses qualités de vitesse et sa faculté à éliminer, et à en croire les photos publiées sur le compte Instagram de l'agent de Sebastian Villa, une rencontre a même eu lieu à Marseille ces dernières heures. Une donnée pourrait faciliter la transaction : le désir de Dario Benedetto, qui ne joue presque plus à l'OM, de revenir à Boca où il a évolué entre 2016 et 2019. Si on en est déjà plus au stade de la rumeur, il faudra tout de même se méfier car les Phocéens ne sont pas seuls sur le coup. En Argentine, on évoque également l'intérêt de Benfica.