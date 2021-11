PSG : les premiers mots de Neymar après sa sortie sur civière face à l'ASSE

La suite après cette publicité

Après sa sortie sur civière face à l'AS Saint-Etienne à la 86e minute à la suite d'un mauvais appui faisant tourner sa cheville, l'ailier du Paris Saint-Germain Neymar a donné ses premières nouvelles sur ses réseaux sociaux, tentant de rassurer les supporters parisiens malgré la victoire à Geoffroy-Guichard (3-1) et sa sortie en béquilles à l'issue de la rencontre.

«C'est parti pour récupérer, malheureusement ces revers font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, c'est ce que tu as, lève la tête et allons de l'avant. Je reviendrai meilleur et plus fort», a déclaré le joueur de 29 ans sur son compte Instagram. Reste à connaître la durée d'indisponibilité de la star parisienne...