OL : le message de Rayan Cherki après la désillusion contre Manchester United

L’OL a sûrement connu l’un des scenarii les plus cruels de son histoire ce jeudi contre Manchester United. Menés au score par deux buts à la pause, les Gones ont su arracher la prolongation puis ont mené par deux buts d’avance en prolongations. Une avance confortable qui s’est finalement effondrée en sept minutes avec trois buts encaissés par les Red Devils. Une terrible désillusion qui jette forcément un froid sur la fin de saison des Lyonnais.

Pour autant, ces derniers pourront compter sur un Rayan Cherki XXL. Brillant cette saison, le virtuose de 21 ans s’est affirmé comme un leader. Un rôle qu’il assume même sur les réseaux sociaux avec un message puissant sur les réseaux sociaux : «déçu du scénario mais fier de mon équipe et de mon club. On va relever la tête et se mettre en mode derby.» L’ASSE est prévenue.