OL : on n’arrête plus Rayan Cherki !

Certains n’avaient pas apprécié son coup de gueule après la défaite de l’OL contre l’OM le 22 septembre dernier. «C’est une honte, ils sont à 10 depuis la 5ème minute, cela fait des années ici qu’on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe, on a 3 500 occasions. Malgré ça, on ne fait que reculer. C’est toujours comme ça, si on veut être une grande équipe, il va falloir, quand on mène, enterrer les équipes qui viennent jouer ici.» Furieux d’avoir vu Marseille s’imposer au Groupama Stadium en infériorité numérique, Rayan Cherki, qui avait démarré la rencontre sur le banc, en agaçaient quelques-uns.

La raison ? Le numéro 18 de l’OL se permettait cette sortie alors qu’il sortait à peine du placard. Depuis, le vice-champion olympique a su faire taire tous ses détracteurs. Auteur d’une entrée positive en fin de match et surtout buteur contre l’OM, Cherki a su répondre présent par la suite. Dans la foulée de l’Olympico, il est titularisé par Pierre Sage en Ligue Europa contre l’Olympiakos. Très remuant dans le jeu, Cherki a su encore une fois trouver le chemin des filets. Placardisé par son club durant tout l’été parce qu’il était poussé vers la sortie, Cherki a réussi à renverser la vapeur, au point de prolonger son bail. Le tout, sans rancune envers l’OL.

Cherki plus décisif

«Je ne l’explique pas. J’essaye de faire mon travail, j’essaye de beaucoup m’entraîner, d’avoir la meilleure forme possible. Ce n’est pas une revanche. Le foot, on sait qu’il y a des hauts et des bas, des très bas et des très hauts. Je m’adapte à la situation dans laquelle je suis, je donne le meilleur à mon club », déclarait-il après le grand retour des Gones en coupe d’Europe. Remplaçant contre Toulouse le week-end dernier, il s’est encore distingué en étant à l’origine du but de Malick Fofana en toute fin de match lors du succès lyonnais (1-2). Ce soir, le Gone était à nouveau aligné d’entrée de jeu face aux Glasgow Rangers.

Et là encore, il a marqué des points. L’attaquant de 21 ans a martyrisé ses adversaires sur son côté droit. Mais il a surtout grandement participé à la large victoire rhodanienne en Écosse (4-1) en délivrant deux passes décisives à Malick Fofana. Avec 2 buts et autant de passes décisives au compteur en seulement quatre matches, Rayan Cherki est bien parti pour faire bien mieux que son bilan de la saison passée (3 buts, 9 passes décisives en… 39 rencontres).