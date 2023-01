Juventus : Marley Aké sur le départ !

La suite après cette publicité

Lorsqu’il est parti de l’OM pour rejoindre la Juventus dans le cadre d’un échange avec l’obscur Franco Tongya, on ne donnait pas cher de la peau de Marley Aké à la Juve. Mais à force de travail et d’abnégation, le milieu offensif natif de Béziers parvenait à arracher ses premières minutes de temps de jeu en janvier 2022 en Coupe d’Italie face à la Sampdoria. Une entrée remarquée qui allait en appeler d’autres notamment en fin de saison où il disputait les trois dernières rencontres de Serie A avec le club de la Vieille Dame pour un total de 72 minutes de temps de jeu.

L’ancien Marseillais avait semble-t-il fait le plus dur. Du moins, c’est ce qu’il pensait puisqu’une blessure au péroné le 1er août en pleine préparation du championnat allait stopper net sa belle progression. Après trois mois loin des terrains, Marley Aké revenait sur les terrains en novembre avec pour objectif de retrouver le groupe pro afin de prouver à Massimiliano Allegri qu’il pouvait compter sur lui.

Massimiliano Allegri compte sur lui

Et ce dernier recevait alors parfaitement le message, lui faisant confiance pour les trois matches amicaux disputés par l’emblématique club italien à la fin du mois de décembre. Entré en jeu face à Arsenal (victoire 2-0), et face à Rijeka (victoire 1-0), Aké était titularisé face au Standard Liège le 30 décembre dernier (match nul 1-1) avec de nombreux titulaires habituels de l’équipe turinoise. Une belle marque de confiance de la part du coach turinois.

Malgré tout, l’ancien international U19 tricolore, qui est à 100 % de ses moyens, ressent le besoin depuis le début du mois de janvier de jouer beaucoup plus. Conscient qu’il lui sera difficile d’y parvenir chez l’actuel dauphin du Napoli en Serie A, Marley Aké songe à quitter le club dans le cadre d’un prêt.

Un prêt pour définitivement lancer sa carrière ?

Plutôt enclin à le laisser filer, la Juventus a ouvert la porte à un départ dans le cadre d’un prêt de six mois. Et les courtisans pour récupérer l’attaquant de 22 ans sont nombreux. Selon nos informations, le Fortuna Sittard aux Pays-Bas, le Cercle Bruges en Belgique sont intéressés, de même que l’AC Ajaccio en Ligue 1 mais aussi Amiens et Dijon en Ligue 2. Reste désormais à savoir où évoluera le n°33 de la Juventus dans les prochaines semaines…