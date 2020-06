Manchester United a trouvé une alternative en cas d'échec pour Jadon Sancho

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Jadon Sancho (20 ans) semble tout tracé du côté de Manchester United. Mais le Covid-19 est passé par là et a impacté les finances de tous les clubs de football, y compris les plus puissants comme les Red Devils, qui ne sont plus aussi certains de pouvoir sortir le chéquier pour l'ailier du Borussia Dortmund, (pour le plus grand bonheur du Real Madrid).

Si l'opération Jadon Sancho venait à échouer cet été, le Manchester Evening News révèle que MU étudie d'autres pistes. L'une d'elles mène à Thiago Almada (19 ans), le milieu offensif argentin au petit gabarit (1,71m) du Vélez Sarsfield, également capable d'évoluer sur l'aile droite de l'attaque. Selon le quotidien mancunien, Manchester United est admirateur des qualités de l'international U20 albiceleste (7 sélections, 1 but). Lors de la saison 2019-2020, Thiago Almada a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Vélez Sarsfield, où son contrat court jusqu'en juin 2023. Reste désormais à savoir si les Red Devils réussiront à recruter Sancho ou s'ils devront se rabattre sur une autre cible...