Ça se bouscule pour un Moussa Doumbia libre comme l’air !

Rien ne va plus à Sochaux depuis l’annonce de la rétrogradation administrative du club en National par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG). Si le club va passer en appel pour défendre son cas, il lui faut proposer un budget équilibré, notamment au niveau de sa masse salariale, quitte à faire partir au plus vite ses meilleurs éléments. Ibrahim Sissoko et Damien Le Tallec ont d’ores et déjà résilié leurs contrats et vont être imités par Aldo Kalulu. Gaëtan Weissbeck a quant à lui signé à Bordeaux.

Mais d’autres cadres de l’équipe vont suivre. Selon nos informations, le club doubiste va résilier le contrat de Moussa Doumbia. Le milieu offensif malien de 28 ans, qui a marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives est déjà très convoité. Outre l’ASSE qui a soumis une offre de contrat ferme, Antalyaspor en Turquie et Malmo FF en Suède ont également soumis une proposition de contrat à l’ancien joueur de Reims et de Rostov en Russie. Doumbia a donc son avenir entre ses mains, reste à savoir où il rebondira.

