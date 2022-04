Liverpool a adapté ses entraînements avec le Ramadan

Dans un entretien accordé à beIN Sports avant d'affronter Villarreal en demi-finale aller de la Ligue des Champions (21h, à suivre sur notre live commenté), l'attaquant de Liverpool Sadio Mané a avoué que son staff technique a pu modifier les plannings des séances afin de faciliter les entraînements de ses joueurs faisant le Ramadan. Un changement approuvé par leur entraîneur Jürgen Klopp.

«Jouer et s'entraîner en faisant le ramadan n’est pas facile du tout. Avant le Ramadan on a parlé avec le capitaine et l'entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s'entraîner le matin. C’est plus facile pour nous et puis si tu t'entraînes le matin, tu auras plus de temps pour récupérer l’après-midi chez toi. Parce que si tu t’entraînes vers 14h ou 15h, c’est compliqué. (...) Le coach était d’accord. Je pense que ça nous rend la tâche plus simple pour donner le meilleur de nous-même sur le terrain», a déclaré le champion d'Afrique en titre à la chaîne de télévision.