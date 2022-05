BVB : Marco Rose juge le mercato et attend d'autres renforts !

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund a été le centre de la planète football en ce début de semaine. Les Marsupiaux ont en effet cédé Erling Haaland à Manchester City avant de dégainer pour recruter Karim Adeyemi. Présent en conférence de presse ce jeudi, le coach Marco Rose a évoqué cette arrivée. «Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent nous aide. Karim nous donne beaucoup de rythme et de flexibilité en attaque. Nous avons assez parlé des deux nouveaux défenseurs centraux. Ce sont d'excellents joueurs (Nicklas Süle et Nico Schlotteberck, ndlr)», a-t-il lâché.

Satisfait, le technicien allemand n'entend toutefois pas s'arrêter en si bon chemin. «Néanmoins, nous devrons encore faire des ajustements ici et là. Nous voulons toujours faire quelque chose en attaque. Il faut faire en sorte que les futurs joueurs nous fassent avancer en termes de mentalité et de duels. On cherche aussi quelqu'un pour les positions de six et huit. Je suis déjà convaincu que nous pourrons alors attaquer à nouveau», a-t-il indiqué. Qu'on se le dise, le BVB n'a pas fini de faire parler sur ce mercato !