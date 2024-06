Revivez l’avant-match de Pays-Bas - France

Interrogé sur la probable absence de Kylian Mbappé dans le onze de départ des Bleus, le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a assuré que cela ne changera rien pour son équipe d’un point de vue tactique. «Non, rien de différent. On a préparé le match de la même façon. On va voir s’il débute déjà. Mais même s’il ne débute pas, la France est très forte. Elle a beaucoup d’expérience et de très bons joueurs sur le banc. On s’est préparé de la meilleure façon possible et on sera toujours prêt. On va jouer de la même façon qu’il joue ou pas», a affirmé l’ancien coach du Barça au micro de beIN Sports.