Ajax : Dortmund ne lâche pas l’affaire pour Edson Álvarez

Les dirigeants du Borussia Dortmund continuent de s’activer en coulisses pour éviter de connaître une fin de saison terrible comme la dernière en date avec le titre en Bundesliga qui s’est évaporé lors de la la 38ème et dernière journée de Bundesliga. Et il se pourrait bien que les Marsupiaux réalisent un très joli coup au nez et à la barbe de leur plus grand rival du Bayern Munich. En effet, Dortmund aurait une longueur d’avance dans le dossier Edson Álvarez.

Selon Sky Sport, la direction du club outre-rhin préparerait même la première offre de façon officielle, même si la date n’a pas encore filtré, et ce malgré des contacts très limités entre les dirigeants de l’Ajax et leurs homologues allemands. Néanmoins, un accord devrait être trouvé autour de 40 millions d’euros sans compter les bonus, comme le rapportent nos confrères de Sky Sport. Enfin, certains détails doivent encore être réglés entre le joueur mexicain et le BvB. Affaire à suivre donc…

