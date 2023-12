PSG : l’agent d’une cible de longue date sort du silence

Pour sa troisième saison professionnelle avec l’Atalanta Bergame, Giorgio Scalvini impressionne. Impérial du haut de ses 20 ans, le natif de Chiara est l’un des meilleurs défenseurs de l’autre côté des Alpes. Déjà international italien (8 sélections), le droitier d’1m94 s’illustre comme étant le digne successeur de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Forcément, sa progression époustouflante et son potentiel très attractif amènent plusieurs clubs à se pencher sur son cas. Ce fut notamment le cas du PSG qui fut lié au joueur par la presse transalpine.

D’ailleurs, son agent Tullio Tinti a affirmé que son joueur était suivi par tous les grands clubs du Vieux Continent. «Scalvini en est à son troisième championnat de Serie A. C’est un garçon qui, en raison de son âge et de sa qualité, est regardé par tous les meilleurs clubs européens. Il reste encore un mois avant le marché des transferts, nous ne le savons pas. Nous savons ce qui va se passer car il est affecté par des blessures et d’autres facteurs. Scalvini est un joueur de grande substance, il est à tous égards titulaire pour l’Atalanta et fait partie de l’équipe nationale. Tout le monde fait attention à lui, nous verrons ce qu’il se produit. Il a déjà montré qu’il était un champion potentiel.»