PSG : déjà du nouveau dans le mercato de Mauro Icardi

La saison avance et Mauro Icardi disparaît toujours un peu plus. Mis sur la touche pour la 6e fois depuis le début du présent exercice, l'attaquant argentin est encore incertain pour la rencontre face au Bayern Munich. Il souffre cette fois de la cuisse. Absent depuis la mi-mars, il n'a disputé que 1 232 minutes de jeu toutes compétitions confondues, soit un peu moins de 14 matches complets. Un temps de jeu famélique, à l'instar de Neymar, qui commence à faire grimacer au PSG.

Auteur de 7 buts seulement, loin de sa réussite de l'an dernier, il n'est déjà plus considéré comme intouchable par la direction parisienne. Celle-ci verrait d'ailleurs d'un bon œil un transfert du joueur l'été prochain. Il faut dire que ses 8 M€ par an pèsent lourd dans les finances du club mais c'est aussi ce qui refroidit les potentiels courtisans. On l'a appris il y a quelques jours, le clan Icardi a commencé à prospecter pour la saison prochaine. Un intérêt de Manchester United revient ces temps-ci.

Rendez-vous pris avec des représentants de la Juventus

C'est surtout vers l'Italie qu'il faut se tourner. L'attaquant de 28 ans se plaît en France mais c'est au pays de la Botte qu'il se sent comme chez lui. La Roma et Naples sont intéressés mais comme expliqué plus haut, la question du salaire est un énorme frein au dossier. Alors qu'il n'est pas question d'un retour à l'Inter ou d'aller chez le voisin l'AC Milan, il ne reste plus grand monde pour discuter avec l'international argentin à part... la Juventus. Cette dernière s'est d'ailleurs renseignée.

La Gazzetta Dello Sport nous apprend aujourd'hui qu'un rendez-vous a été fixé avec les agents d'Icardi dans les prochains jours pour une prise de température. En difficultés économiques, la Vieille Dame ne pourra pas faire n'importe quoi et pencherait davantage vers un échange de joueurs. Reste à savoir avec qui, sans compter qu'il faudra obtenir l'accord du PSG. Le club français lui veut des liquidités pour financer son prochain mercato et serait prêt à discuter d'un transfert à partir de 40 M€.