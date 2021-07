Mercato FC Barcelone : le coup de gueule de l'agent de Martin Braithwaite

Confronté à d’énormes difficultés financières, le FC Barcelone cherche à se débarrasser de plusieurs gros salaires (Antoine Griezmann, Philippe Coutinho) ou de joueurs devenus indésirables. Régulièrement cité parmi les éléments poussés vers la sortie, Martin Braithwaite (30 ans) ne fait clairement pas partie des plans de Joan Laporta. Dernièrement, l’attaquant danois, sous contrat jusqu’en 2024, était d’ailleurs annoncé partant et cité dans le viseur de Brighton, West Ham et Wolverhampton.

Mieux, le super agent portugais Jorge Mendes semblait faire le forcing pour le transférer chez les Wolves en échange d’un chèque de 15 M€. Mais visiblement, ça n’a pas plu au représentant du Scandinave, Hasan Cetinkaya. Interrogé par le journal danois BT, ce dernier a poussé un petit coup de gueule contre Mendes, peut-être excédé à l’idée d’imaginer le Lusitanien négocier le futur de son poulain dans son dos. « Ce ne sont que des conneries, toutes ces histoires sont fausses. Jorge Mendes n’a rien à voir avec Martin Braithwaite. Jorge Mendes n'a pas de joueurs à Barcelone », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Braithwaite ne compte pas quitter le Barça

« Il a des joueurs à Wolverhampton, il peut se concentrer dessus, et moi, je m'occupe de mes joueurs à Barcelone. Pourquoi Martin Braithwaite devrait-il aller à Wolverhampton et pourquoi un agent qui n'a pas de joueurs à Barcelone devrait-il essayer d'amener mon joueur à Wolverhampton, même si je sais que Jorge Mendes a de bonnes relations avec des clubs comme Wolverhampton ? C'est une perte de temps pour tout le monde. »

Une fois cette mise au point effectuée, Cetinkaya en a profité pour réaffirmer que son client ne souhaitait pas plier bagage. « Martin Braithwaite joue dans le plus grand club du monde, il travaille avec l’un des plus grands entraîneurs du monde. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il a dépassé toutes les attentes en termes de temps de jeu à Barcelone et il est très heureux. Il était l'un des meilleurs joueurs de l’Euro avec des statistiques incroyables, et il continuera à Barcelone. » Joan Laporta est prévenu.