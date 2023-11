L’OM dans l’urgence de mettre fin à sa disette offensive en Ligue 1 !

Dans la mythologie gréco-romaine, Janus, divinité du changement, est toujours affiché avec deux visages en une seule tête. C’est en quelque sorte une représentation parfaite des dernières semaines du secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Si ce dernier est muet sur les trois dernières sorties phocéennes en Ligue 1 (Nice, Lille et Lens), il semble connaître beaucoup plus de réussite en Ligue Europa, avec déjà 10 buts inscrits en 4 journées, contre 12 petites réalisations en autant de rencontres en championnat. Un différentiel qui n’inquiète pas, cependant, l’entraîneur olympien, Gennaro Gattuso. Présent en conférence de presse, le technicien de 45 ans a conscience de cette disette offensive et présente les axes de progression pour y mettre fin.

«On avait peu de joueurs à disposition ces derniers jours mais avec Correa, Vitinha, Aubameyang, on a fait des exercices en plus, comment attaquer l’espace, combiner, marquer, explique le coach italien avant de se déplacer à Strasbourg samedi soir (21h). Ce sont des raisons différentes et ça ne concerne pas seulement les attaquants, mais aussi toute la phase offensive et l’utilisation du ballon. Il faut croire en nos forces, avoir la conviction qu’on peut marquer, créer des occasions, marquer des buts simples et il arrivera un moment où on marquera. Mais il faut garder son calme parce que l’excitation ne nous aidera pas. On a beaucoup de ballons perdus, de passes ratées dans les 30 derniers mètres. On est très souvent dans les derniers mètres, mais il faut améliorer l’efficacité.»

Un travail collectif nécessaire

Également présent face aux journalistes avant le voyage à la Meinau pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le défenseur central argentin Leonardo Balerdi considère que le reste de l’équipe a son rôle à jouer pour relancer la confiance des attaquants : «je pense que la meilleure façon de les aider c’est d’être à 100% aux entrainements. Eux nous ont aussi beaucoup aidé en défense. Nous, on ne joue pas que sur la partie défensive, on est compact donc nous mettre un but est compliqué. Le travail offensif ne concerne pas que les défenseurs ou les milieux. Et c’est le moment de les aider, leur parler à l’entraînement. On sait que les attaquants marchent beaucoup sur des séries et en ce moment, on est sur une mauvaise série et c’est à nous de faire en sorte qu’ils enchaînent les buts.»

Avec le travail défensif démontré depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso à leur tête (3 buts encaissés sur les six derniers matches), les pensionnaires de l’Orange Vélodrome devront montrer un bien meilleur visage sur le terrain, et surtout face au but, pour enfin retrouver le chemin de la victoire. Un succès qui leur échappe en championnat depuis le 8 octobre dernier et la réception du promu havrais (3-0). Seulement 10e de Ligue 1 au bout de 12 journées - avec l’attaquant international sénégalais Ismaïla Sarr comme meilleur buteur avec 3 petites réalisations, la formation olympienne aura l’obligation de satisfaire ses supporters en relevant la moyenne de buts marqués par match (1 en L1, 2,5 en C3). Il suffira d’appliquer la devise du club, donc : droit au but.

