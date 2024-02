Liverpool : harcelé par une femme, Trent Alexander-Arnold vit un enfer !

Cette saison, Trent Alexander-Arnold (25 ans) fait partie des hommes forts de Jürgen Klopp à Liverpool, mais pas que. Le défenseur latéral, considéré comme l’un des meilleurs à son poste depuis quelques années, est actuellement blessé mais cela ne l’empêche pas de continuer d’affoler ses fans. Le Daily Mail indique que l’international anglais (23 sélections) doit faire face à une femme en particulier, absolument fan de lui. Au cours des 12 derniers mois, TAA aurait ainsi été suivi jusqu’à son domicile.

La suite après cette publicité

Cette dernière aurait également envoyé des lettres à messages obscènes, obligeant le défenseur des Reds à embaucher une sécurité rapprochée, modifier son numéro de téléphone et installer des caméras de vidéosurveillance dans sa maison. «Cette femme le terrorise, lui et sa famille (…) en l’appelant sans cesse et en envoyant du contenu obscène à son domicile. Il fait tout son possible pour que cela n’affecte pas ses performances sur le terrain», affirme, à ce titre, une source dans l’entourage du joueur citée par The Sun.