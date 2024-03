M6 récupère les droits TV des Mondiaux 2026 et 2030

Depuis 2016, M6 est devenu un diffuseur des matchs internationaux de football, diffusant notamment quelques matchs de l’Équipe de France. La chaîne de la TNT a frappé fort cette semaine en récupérant les droits de la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Le groupe pourra donc diffuser toutes les rencontres de la compétition aux dépens de TF1, diffuseur historique et de beIn Sports, diffuseur principal depuis l’édition 2014. Un gros coup officialisé par le directeur de la chaîne ce matin sur RTL : « oui, nous avons obtenu les droits de la Coupe du monde 2026 ». Mais Nicolas de Tavernost avait également une autre surprise.

« Et puis comme nous ne voulions pas nous arrêter là, on a obtenu également les droits de la Coupe du monde 2030. » a-t-il poursuit sur les ondes de RTL. Selon lui TF1 « n’a pas souhaité poursuivre ce partage et c’est la raison pour laquelle nous y sommes allés. Nous avons pris nos responsabilités et nous y sommes allés pour avoir, pour la première fois, l’intégralité et l’exclusivité des matchs en clair et en accès gratuit pour nos téléspectateur ». Demandé depuis de nombreuses années, les deux prochaines éditions de la Coupe du monde pourront donc être suivies en clair et gratuitement.