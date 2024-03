Médias : TF1 ne diffusera pas la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde est, logiquement, un succès commercial planétaire. En plus des bénéfices perçus par le pays-hôte, les diffuseurs de la compétition touchent également une belle part de ce magot. En France, les dernières éditions ont été diffusées en intégralité par des diffuseurs privés (beIN Sports) et certaines rencontres par TF1. Pourtant, la première chaîne de télévision française devrait revoir ses plans vis-à-vis de la prochaine édition se déroulant aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Selon les informations du Figaro, la chaîne n’a pas surenchéri pour conserver les droits de diffusion de la compétition. Une offre supérieure étant été déposée par une autre chaîne, TF1 devrait dire adieu à la compétition sur ses ondes. Dans le même temps, RMC nous informe que M6 aurait raflé la mise et l’offre déposée par la sixième chaîne du câble devrait ainsi diffuser toutes les rencontres de la compétion.