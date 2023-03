Le PSG consulte ses supporters pour le nouveau stade

Ces derniers mois, le PSG est en pleine reconstruction. Si sportivement, les difficultés sont toujours présentes, la direction doit aussi composer avec le casse-tête du Parc des Princes. Depuis des années, QSI souhaite racheter le stade pour être libre de le rénover, mais les négociations avec la mairie de Paris n’avancent pas. Au contraire.

Devant cette situation complexe, le club de la capitale a envisagé plusieurs options, dont celle de racheter le Stade de France. Ce jeudi, après avoir consulté ses abonnés VIP il y a quelques jours, le PSG a adressé un mail à « ses supporters les plus fidèles » avec un sondage sur les options étudiées par le club. La première est de procéder à une rénovation importante du Parc des Princes, la deuxième est de s’installer au Stade de France après l’avoir rénové. Enfin, les deux dernières options consistent à bâtir un nouveau stade à l’ouest de Paris (à 5 km du Parc des Princes pour la troisième option, à 20 km pour la quatrième et dernière option). «Les réponses à cette étude nous permettront de créer la meilleure expérience possible, les jours de match, sur notre nouveau site, qu’il soit donc rénové ou construit», précise également le PSG dans son mail.

