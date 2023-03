PSG : la déclaration forte d’Edinson Cavani à Kylian Mbappé

Devenu hier soir face à Nantes (4-2) le meilleur buteur de l’histoire du PSG en inscrivant son 201ème but sous le maillot parisien, Kylian Mbappé a succédé à l’Uruguayen Edinson Cavani, ancien détenteur du record avec 200 réalisations.

Sur ses réseaux sociaux, l’actuel attaquant de Valence a félicité son ancien coéquipier, avec qui il avait évolué entre 2017 et 2020. «Félicitations Kylian pour ton nouveau record avec le PSG, emmène les supporters le plus haut possible. Une accolade de buts», a écrit l’attaquant de 35 ans.

