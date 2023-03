PSG : Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire du club !

La suite après cette publicité

À l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait le FC Nantes avec l’ambition de signer un troisième succès de rang en championnat et de faire le plein de confiance avec de défier le Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 0-1 à l’aller), le 8 mars prochain. Une rencontre également particulière pour Kylian Mbappé qui avait l’occasion de devenir le seul et unique meilleur buteur du club.

C’est désormais chose faite. En inscrivant un nouveau but contre les Canaris dans le temps additionnel (90e+2), son 18e de la saison en Ligue 1, l’ancien Monégasque totalise 201 buts avec le PSG et dépasse officiellement Edinson Cavani et ses 200 buts. Magistral contre l’OM et une nouvelle fois décisif face aux Nantais, Mbappé sera, encore, attendu face aux Bavarois. En attendant, l’attaquant de 24 ans vient de marquer, à tout jamais, l’histoire des Rouge et Bleu.

