Bayern : Corentin Tolisso sanctionné après une nouvelle polémique

Corentin Tolisso est au cœur d’une polémique. L’ancien lyonnais, qui pourrait quitter le Bayern cet été, aurait enfreint les règles sanitaires après… un tatouage. Comme l'ont annoncé plusieurs médias allemands, le Champion du monde 2018 s'est récemment fait faire un nouveau tatouage sur son avant-bras droit alors que tous les ateliers de tatouage sont fermés depuis des mois et que des restrictions strictes en matière de contact sont mises en place.

C’est sur le compte Instagram du tatoueur, que l’on a pu apercevoir Tolisso sans masque de protection. La vidéo a été supprimée depuis. Une affaire qui ne plaît pas au Bayern Munich qui avait demandé à ses joueurs de limiter les contacts physiques. La semaine dernière, ce même tatoueur avait tatoué un certain Memphis Depay. Le champion d'Allemagne a ensuite communiqué. L'ancien de l'OL a été écarté de l'équipe pour le week-end et a reçu une amende dont le montant n'a pas été dévoiler. « Une lourde amende » selon Rummenigge, qui évoque un « acte agaçant et intolérable ».