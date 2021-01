Bayern : Corentin Tolisso vendu cet été ?

Acheté par le Bayern Munich à l’Olympique Lyonnais à l’été 2017 pour plus de 40 millions d’euros, Corentin Tolisso avait signé à l’époque un contrat de 5 ans le liant avec le club bavarois jusqu’en 2022. À un an et demi de la fin de son contrat, personne ne sait pour l’instant quel est l’avenir de l’international français.

Selon BILD, le Bayern pourrait vendre son champion du monde cet été pour ne pas le voir partir libre l’année prochaine, et pour renflouer les caisses du club allemand. Cette saison, le milieu de terrain de 26 ans a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres d’Hansi Flick, qui fait confiance à l’ancien lyonnais.