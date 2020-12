Bayern Munich : la saison cruciale de Corentin Tolisso

Arrivé au Bayern Munich à l'été 2017, Corentin Tolisso a tout connu avec la formation allemande. Une première année réussie, une seconde auréolée du titre de champion du monde, mais gâchée par une rupture des ligaments croisés et une troisième où il a remporté la Ligue des Champions dans un costume de remplaçant. Un bilan plutôt satisfaisant pour celui qui avait coûté 41,5 millions d'euros lors de son départ de l'Olympique Lyonnais même si on reste sur notre faim. Avec le départ de Thiago Alcantara cet été à Liverpool, Corentin Tolisso a pu retrouver en temps de jeu, puisqu'il a débuté 7 matches toutes compétitions pour 11 utilisations et a déjà marqué deux buts. Intéressant dans ses performances actuellement, il paye cependant des problèmes physiques récurrents.

Il a manqué deux matches contre le Werder Brême et le Red Bull Salzbourg pour des problèmes musculaires et il était sorti sur blessure samedi dernier lors de la victoire contre le VfB Stuttgart (3-1). Si cela ne semble pas forcément très grave et qu'il a été préservé contre l'Atlético de Madrid (1-1) hier, le Français va devoir faire attention à sa santé. Assez fragile, il a déjà manqué 57 matches avec le Bayern Munich depuis un peu plus de trois ans. Un chiffre important et porte son total à 327 jours d'indisponibilité, soit pratiquement une année.

Corentin Tolisso doit s'affirmer cette saison

Son niveau n'est pas directement remis en cause même si l'an dernier il avait accusé le coup face à la concurrence de Joshua Kimmich, Thiago Alcantara et Leon Goretzka. Pouvant faire mieux et le montrant par bribes en ce début de saison, Corentin Tolisso va certainement vivre sa saison la plus importante au Bayern Munich. Âgé de 26 ans, le natif de Tarare a un contrat qui s'achèvera en juin 2022. Rien de bien inquiétant en décembre 2020 puisque cela laisse le temps de mettre en place des négociations. Cependant, le Bayern Munich attend que le joueur mérite sa prolongation.

Ainsi comme l'explique Sport Bild, à l'instar de son coéquipier Niklas Süle (25 ans) qui est dans la même situation, Corentin Tolisso devra être performant cette saison s'il veut rester en Bavière. Le cas échéant, le Bayern Munich pourrait envisager de le vendre cet été pour ne pas le perdre librement en 2022. Ayant franchi un cap depuis son départ de Lyon en 2017, Corentin Tolisso va devoir se battre pour garder sa place. Il a plus que jamais son destin entre ses pieds.