Al-Hilal : grosse étape pour Neymar

Après plusieurs années passées au PSG, Neymar Jr a rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite. Mais son nouveau club n’a pas pu profiter longtemps de lui puisqu’il s’est blessé dès le mois d’octobre en sélection brésilienne. Touché gravement au genou, l’ancien du Barça se soigne et compte revenir d’ici le mois de juillet ou au plus tard cet été sur les terrains. Ce lundi, Marca a partagé des nouvelles de Ney.

Le média espagnol a relayé les informations dévoilées par Samer Al Shahrani , physiothérapeute pour les blessures articulaires et musculaires et proche d’Al-Hilal. Sur ses réseaux sociaux, ce dernier a expliqué que Neymar est entré dans "l’étape la plus importante du processus de récupération", dans le but de renforcer les muscles. Puis, il enchaînera ensuite avec les entraînements seul.