LdC : la liste du PSG dévoilée

À l'issue de la trêve internationale, les choses sérieuses débuteront pour le Paris Saint-Germain. Placés dans le groupe A aux côtés de Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges, les Parisiens lanceront cette nouvelle campagne européenne par un déplacement en Belgique, le 15 septembre prochain. Forts d'un mercato estival étincelant, les Rouge & Bleu visent plus que jamais la victoire finale dans cette prestigieuse compétition. Ce vendredi, le club de la capitale a ainsi dévoilé sa liste pour disputer cette phase de poules.

Sans surprises, les nouvelles recrues – Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Nuno Mendes, et Lionel Messi – sont bien présentes dans cette liste de 25 joueurs dévoilée par l'UEFA. Par ailleurs, blessé et absent des terrains depuis près d'un an, Juan Bernat ne figure pas dans ce groupe appelé, tout comme Sergio Rico et Rafinha. Parallèlement, une liste B composée de huit joueurs formés au club et pouvant être appelés en cas d'éventuelles blessures a également été dévoilée par l'instance de football. À noter que cette liste pourra être modifiée à l'issue de la phase de poules.

La liste complète du PSG pour la Ligue des Champions

Gardiens (3) : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs (9) : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Mendes

Milieux (7) : Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe

Attaquants (6) : Mbappé, Icardi, Neymar, Di María, Draxler, Messi

Liste B (8) : Franchi, Bitshiabu, Alloh, Fernandez Veliz, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala