CdM : Neymar veut profiter de chaque instant

Dans une interview accordée à Globoesporte, Neymar s'est confié sur la Coupe du Monde à venir. Et pour le joueur du PSG, représenter son pays est la plus belle chose dont il puisse rêver. « C'était mon rêve, ce que je projetais. Bien sûr, jouer pour l'équipe brésilienne a toujours été mon rêve. Le simple fait de jouer pour l'équipe nationale est incroyable. C'était un rêve que je réalise non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes amis, qui ne pouvaient pas jouer professionnellement, pour mon père, pour mon grand-père, pour ma famille », a-t-il notamment expliqué.

Interrogé sur la possibilité qu'il dispute, dans quelques jours, le dernier Mondial de sa carrière, l'attaquant auriverde s'est voulu être évasif : « Je jouerai cette Coupe du monde comme si c'était la dernière. Je parle constamment avec mon père à ce sujet. Je dois jouer chaque match comme si c'était le dernier car on ne sait pas ce qui se passera demain. Je ne peux pas garantir que je jouerai une autre Coupe. Je jouerai comme si c'était la dernière. Peut-être que j'en jouerai une autre, peut-être pas. Ça dépend... Je ne sais pas si l'entraîneur va m'aimer. » Pas sûr que cela suffise à faire taire les rumeurs qui courent à ce sujet.