La très belle surprise Azzedine Ounahi, passé du National 1 aux quarts de finale de la Coupe du monde 2022 !

«J'ai été agréablement surpris par le numéro 8, je ne me souviens plus du nom, désolé. Oh mon Dieu !!! D'où vient ce gars ? Il joue très bien. Achraf et Ziyech sont évidents, En-Nesyri était connu, nous connaissons Amrabat aussi... Mais ce garçon n'a pas arrêté de courir. Nous en avons discuté avec le staff. C'était spectaculaire.» Après la qualification historique du Maroc face à l'Espagne (0-0, 3-0 aux tirs au but) en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur de la Roja Luis Enrique était émerveillé par la prestation d'Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain d'Angers a, comme ses coéquipiers, livré une prestation impressionnante. Partout sur le terrain, il a parcouru pas moins de 14,7 kilomètres sur ce match, soit plus que tout autre joueur. Un moment fort pour le joueur de 22 ans qui ne pouvait contenir sa joie après la rencontre : «on a fait un truc rare. On a une génération de talent, on peut aller loin dans cette compétition. Après les matches, on regarde les vidéos de célébration des Marocains au pays, en Europe ou en Afrique, qui sont tous dehors, ça rend fiers, vraiment.»

Voir le Maroc et Azzedine Ounahi être à trois matches d'un potentiel titre de champion du monde est complètement fou, surtout si on se réfère au parcours du natif de Casablanca. Formé à l'académie Mohammed VI comme d'autres joueurs de sa sélection (Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri ou encore Ahmed Reda Tagnaouti), le milieu de terrain a mis du temps avant de démontrer tout son talent. Parti à l'été 2018 du côté de Strasbourg et de sa réserve, Azzedine Ounahi n'a finalement pas pu signer professionnel avec les Alsaciens - ne disputant pas la moindre rencontre avec l'équipe première - dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et il a eu l'occasion de rebondir en National 1, du côté de l'US Avranches. Reculer pour mieux sauter, telle a été la décision d'Azzedine Ounahi et cette dernière lui a souri. Disputant 28 matches avec les Normands pour 5 buts inscrits où il a alterné entre le poste de milieu de terrain et celui d'ailier, il a fait le bonheur de Frédéric Reculeau, son ancien coach. «Je savais qu’il avait des qualités mais pas au point qu’il puisse autant enchaîner. C'est une juste récompense et que du bonheur de le voir évoluer aujourd'hui, que ce soit en Ligue 1 ou dans cette Coupe du Monde» a expliqué ce dernier à la FIFA.

Une ascension fulgurante

Impressionnant au sein d'un championnat qui a vite été trop petit pour ses qualités, Azzedine Ounahi a rapidement convaincu Angers de miser sur lui à l'été 2021. Pour son premier match face à l'Olympique Lyonnais (3-0), il s'est d'ailleurs illustré en entrant en jeu et en participant à la victoire des siens avec un but. Une réalisation qui a lancé son aventure avec le SCO puisqu'il a progressivement gagné sa place de titulaire indiscutable dans son équipe. Avec 32 matches disputés (2 buts et 2 offrandes) pour sa première saison en Ligue 1, il a aussi gagné sa place dans la sélection marocaine, qui a participé à la CAN 2021 en janvier dernier. Titulaire contre le Ghana et le Gabon en phase de poules, il a été intéressant avant de finir la compétition comme remplaçant. Une première découverte sous les ordres de Vahid Halilhodžić, qui lui a permis de vite se fondre dans le collectif des Lions de l'Atlas. Au point de devenir un cadre du nouveau sélectionneur Walid Regragui pour cette Coupe du monde 2022.

Sa saison en club ne se passe pas idéalement malgré un statut inchangé, puisque l'Angers SCO pointe à une dangereuse 20e place de lanterne rouge en Ligue 1. Un début de saison compliqué pour le joueur de 22 ans qui a retrouvé un contexte propice à son épanouissement avec les Lions de l'Atlas. Dans un trident avec Sofyan Amarabat en sentinelle et Selim Amallah à ses côtés, il apporte son gros volume de jeu, sa qualité technique, son jeu de passes et sa capacité à se projeter. Une belle arme pour le Maroc et Walid Regragui qui a débuté les 4 matches de son pays sur ce Mondial. Un rêve éveillé comme il l'a confié au média officiel de la FIFA : «c'est incroyable ce qui m'arrive, il y a un an j'étais en National et je n'imaginais pas que je serais à la Coupe du Monde aujourd'hui. J'ai progressé, j'ai travaillé et le fait d'arriver à Angers m'a permis d'entrer en sélection.» Une trajectoire impressionnante pour un joueur qui risque fort de faire parler de lui lors des prochaines fenêtres du marché des transferts...

