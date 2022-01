Coupe d’Afrique des Nations 2021 : les cinq pépites à suivre

Adem Zorgane (22 ans/ Algérie)

Formé dans la fameuse académie du Paradou comme Atal, Bensebaini ou encore Boudaoui, le jeune Adem Zorgane a confirmé tous les espoirs placés en lui depuis le début de saison. À Charleroi, ce jeune milieu de terrain de tout juste 22 ans a déjà conquis son monde. Dans un profil hybride, il a logiquement tapé dans l’œil du sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi. Capable de jouer à tous les postes dans l’entrejeu, le fils de l’ancien international algérien Malik Zorgane progresse à une vitesse folle. De quoi se faire une place dans la liste des Fennecs pour la CAN. Dans une équipe qui cherche toujours un nouveau profil au milieu, il pourrait bien avoir sa chance. À lui de la saisir.

Azzedinne Ounahi (21 ans/ Maroc)

C’est le petit nouveau de la liste de Vahid Halilhdozic. Auteur d’un début de saison remarqué et remarquable avec Angers, Azzedine Ounahi est tombé à pic. Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière avec le Maroc, il devrait rapidement avoir l’occasion de s’illustrer. Du haut de ses 21 ans, il a déjà prouvé de quoi il était capable dans une Ligue 1 désormais réputée pour son physique et son intensité. Dans une équipe des Lions de l’Atlas qui n’a pas vraiment d’intouchable au milieu, le joueur passé par Strasbourg et Avranches peut réellement briller et devrait même avoir pas mal de temps de jeu en phase de groupes.

Hannibal Mejbri (18 ans/ Tunisie)

Après s’être véritablement révélé lors de la Coupe Arabe avec la Tunisie, Hannibal Mejbri s’attaque maintenant à la Coupe d’Afrique des Nations. Le jeune joueur de 18 ans qui évolue à Manchester United a pris une autre dimension ces derniers mois. Considéré comme le plus gros espoir du football tunisien, il a montré que malgré son âge et sa (très) petite expérience du football professionnel, il était capable de rivaliser avec bon nombre de joueurs. Son insouciance et sa fraîcheur pourraient aussi faire du bien à une sélection tunisienne qui cherche depuis quelque temps à se renouveler.

Ilaix Moriba (18 ans/ Guinée)

Longtemps courtisé par l’Espagne lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, Ilaix Moriba a finalement fait le choix d’opter pour son pays d’origine : la Guinée. Après avoir régularisé sa situation auprès de la FIFA, le jeune milieu de 18 est désormais en mesure de porter les couleurs de sa sélection. Convoqué pour la première fois avec le Syli national pour disputer la CAN, il est attendu par tout un peuple. Et même si son aventure en club avec Leipzig n’est pas concluante (il n’a joué que 6 matches cette saison), il devrait tout de même être très utilisé par son sélectionneur. L’occasion pour lui de retrouver des sensations et de confirmer que ses débuts très intéressants au Barça n’étaient pas dus au hasard.

Pape Matar Sarr (19 ans/ Sénégal)

Titulaire indiscutable au FC Metz où il est prêté cette saison par Tottenham, Pape Matar Sarr doit maintenant passer un cap en sélection. À 19 ans, il a déjà prouvé qu’il avait tout d’un futur grand et qu’il était capable de jouer un rôle avec le Sénégal qui se repose souvent sur ses cadres. Son sélectionneur Aliou Cissé semble le voir comme "un super-sub" plutôt que comme un joueur pouvant intégrer la rotation. Mais dans une compétition comme la CAN, les certitudes du début ne sont presque jamais celles de la fin et il aura très certainement l’occasion de s’illustrer.

On aurait également pu citer Kamaldeen Sulemana (19 ans/ Ghana), Odilon Kossounou (21 ans/ CIV), Abdoul Tapsoba (20 ans/ Burkina Faso)…