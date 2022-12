Coupe du Monde 2022 : la réaction à chaud des Marocains après leur exploit

La suite après cette publicité

C'est une première historique. Après un unique 8e de finale en 1986, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en venant à bout de l'Espagne aux tirs au but (0-0, 3-0 t.a.b.). Un exploit retentissant et loin d'être immérité car les Lions de l'Atlas ont largement tenu la dragée haute à leurs voisins d'en face, malgré une domination territoriale et de possession du ballon hispanique. Le Maroc devient le premier pays africain à accéder à ce stade de la compétition depuis le Ghana en 2010.

Sauf que les joueurs de Walid Regragui ont su mettre l'intensité qu'il fallait, bloquer l'activité de Pedri et de Gavi, isoler les offensifs, tout en se montrant dangereux sur quelques contre-attaques. «Je pense qu’on a fait un match énorme, abondait le sélectionneur sur beIN Sports. Tactiquement les gars ont suivi le plan. Ils n’ont pas lâché. J’ai dit qu’ils allaient nous fatiguer. On a tenu jusqu’aux penalties. On savait qu’on avait un des meilleurs gardiens du monde. On n’a pas joué les penalties parce qu’on a eu les actions. Bravo à eux, on rentre dans l’histoire.»

Regragui a transmis son énergie à ses joueurs

Les Marocains y croyaient depuis leur qualification acquise avec brio, terminant en tête de leur poule devant la Croatie et la Belgique. Ils l'ont montré durant cette rencontre où ils ont joué crânement leur chance. «J’ai dit qu’il fallait qu’on soit ambitieux en Afrique. C’est ce qu’ont cru les gars, je leur ai mis ça dans la tête. Pourquoi pas gagner la coupe du monde, même si ça va être dur parce qu’on a lâché beaucoup d’énergie. Mais on a un cœur. Et quand vous avez un cœur et de l’énergie vous gagnez des matches», conclut un Regragui aux anges.

Les physiques sont fatigués, certains joueurs sont même blessés (Aguerd est sorti sur blessure, Saïss a fini sur une jambe) mais il faudra repartir au combat ce samedi face au vainqueur de Portugal-Suisse (qui jouent ce soir). Avant cela, les partenaires de Sofiane Boufal vont profiter de leur exploit. «On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voila cette victoire, elle leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et tous les peuples musulmans.» L'Histoire s'est écrit ce soir.